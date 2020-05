MediaCom Vienna engagiert Bokesz

Er stösst als " Quereinsteiger" zum Unternehmen. Seine Berufslaufbahn skizziert der neue Arbeitgeber so: "Erfahrungen in diversen Funktionen im Verlags- und Agenturwesen, beim ORF und bei Ankünder Steiermark.



Sein Aufgabenfeld ist, laut Joachim Feher, CEO von MediaCom Vienna, so definiert: "Interne Ablaufoptimierung, Optimierung der Zusammenarbeit mit den Medienpartnern, vernetztes abteilungsübergreifendes Arbeiten" sowie die Einrichtung "zukunftsweisender Projektteams und neuer Wege der Planung".



Laut Feher gehört es auch zu Bokesz Aufgaben, Antworten auf die Diskrepanz zwischen "kontinuierlich sinkenden Investments in Print und Aussenwerbung und gleichzeitig steigendem Aufwand" zu finden.



Bokesz wird von Inez Czerny, die als Associate Media Director tätig ist, unterstützt.

atmedia.at