Mazda3-Einführungskampagne läuft

Daher zeigt die Kampagne, wie beispielsweise im Falle des obigen Sujets den US-Hochspringer Dick Fosbury, Menschen, die in ihren beruflichen Metiers die Grenzen ihrer Zeit überschritten und wegentscheidende Veränderungen einleiteten. Deren Leistungen stehen in der Kampagne für Mut, Kreativität und Überzeugung und dienen wiederum dem beabsichtigten Werte-Transfer auf das beworbene Fahrzeuge-Modell wie auch auf die Marke Mazda.



Der Media-Mix wird als 360-Grad-Mix beschrieben und die Gesamtstreuung der eingesetzten Kreationen erfolgte via TV, Online, Mobile, Print und Hörfunk.



Ein Baustein der Kampagne und voraussichtlich das Mobile-Element ist die Mazda3 Geocaching Challenge, die von Gangl.com beigesteuert wurde. Dieser Promotion-Flight läuft seit 14. September und endet am 20. Oktober 2013.