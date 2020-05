Mayerhoffer

Es ist kein Abstieg, es ist ein Sidestep, finde ich. Es ist eine in sich geschlossen Aufgabe, wo du mit vielen Abteilungen zusammen arbeitest und du direkt dem Generaldirektor unterstellt bist. Es ist eine Stabsstelle, die auch nicht neu erfunden wurde. Das Amt hat es schon früher gegeben, unter. Nur war es da im Markering angesiedelt. Unterwurde es allerdings abgeschafft, aus Gründen, die ich nicht kenne.

Was halten Sie denn von der Personalie Richard Grasl?

Mayerhoffer: Es steht einem als gehender, in meinem Fall als ein im Unternehmen wechselnder Vorgänger nicht zu, über einen Nachfolger zu urteilen. Das wäre ein sehr subjektives Urteil und ich hab auch keine bad Feelings ihm gegenüber. Wir kennen einander von früher, aber wie sein möglicher Wechsel durch die Medien getrieben wurde hat weder er noch ich den Kontakt zum anderen gesucht. Weil er vermutlich nicht wusste was los ist und ich auch nicht. Ich halte in solchen Situationen nichts von einer Mauschelei, weil so was kann nach hinten los gehen.



Kann ihr Nachfolger Bilanzen lesen?

Mayerhoffer: Bilanz lesen kann man lernen. Er hat immerhin Handelswissenschaften studiert und da lernst du das. Viel wichtiger ist heute das Wissen um das operative Geschäft, wo rennt es hin und wo nicht. Kaufmann, das hast du oder du hast es nicht, das musst du nicht unbedingt jahrelang studieren.



Stört es Sie nicht, dass Sie von der Politik von Ihrem Posten geholt wurden?

Mayerhoffer: Ach, ich kann das nicht beeinflussen. Wir sind in keinem Unternehmem wo ein Chef da oben steht wie ein Hans Dichand oder Wolfgang Fellner. Wir sind eben ein Shareholder-Unternehmern. Man ist ein Angestellter und wird auf eine gewisse Zeit bestellt. Dass sich das auf Grund von neuen Rahmenbedingungen ändert, ist eben so.

Erstmalige Laufzeit-Kürzung

Ihr Vertrag war noch zwei Jahre lang gültig?

Mayerhoffer: Bis Ende 2011. Und das die Laufzeit eines kaufmännisches Direktor innerhalb der Periode gekürzt wird ist erstmalig. Aber es ist so. Man muss sich dann eben die nächste Frage stellen: was mach ich jetzt und wie mache ich es.



Und wenn Sie sich geweigert hätten zu gehen?

Mayerhoffer: Dann hätte es überall verhärtete Fronten gegeben, das kann das Unternehmen nicht brauchen. Ich kann nicht auf etwas bestehen, ich als Person, als Angestellte, was dem ganzen Betrieb auf Grund von Missstimmungen schaden könnte. Da gibt es ein paar tausend Mitarbeiter die das nicht verdient haben.



Die Werbepreise sind runter gerasselt. News-Verlagsschef Oliver Voigt beklagt, dass die ORF-Preisspirale alle anderen Medien unnötig unter Druck setzt. Richtig?

Mayerhoffer: Ich teile das nicht. Grundsätzlich ist Print mit Fernsehen nicht zu vergleichen, auch nicht was die Zielgruppen betrifft. Wo wir uns vergleichen müssen sind die privaten Fernsehanbieter. Weil IP Österreich sowie SevenOne Media und die anderen wesentlich günstiger waren und nie mit den Preisen hinaufgegangenen sind. Die Schere zwischen den deutschen Werbefenstern und uns war extrem hoch, das musste man irgendwie angleichen. Freiwillig haben wir das ohnehin nicht gemacht.



Klingt nach viel Arbeit für den neuen Enterprise-Chef?

Mayerhoffer: Er macht die Preise. Wie Franz Prenner das in Zukunft löst, was er für Konzept hat, ob er andere und neue Pakete aufstellt, zum Beispiel mit Hörfunk, Online und Teletext, das wird sich zeigen. Aber nochmals: wir haben keine Dumpingpreise. Unser Tausender-Kontakt-Preis ist noch immer höher als der der deutschen Privatsender mit fast derselben Nettoreichweite. Aber der ORF hat auch ein Premium-Produkt, der ORF ist sehr österreichisch und das ist einmalig bei dem großen Angebot in den Digitalen- und Kabel-Haushalten. Das alles rechtfertigt einen höheren Preis.