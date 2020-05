Märchenstunde mit großem Staraufgebot

Der Wolf. Die Geißlein (wahlweise die junge Unschuld). Die böse Königin. Der grimmige Zwerg. Zutaten für die meisten Märchen und guten Krimis.

Deshalb schreibt Autor Mario Giordano Drehbücher für Märchen und für den „ Tatort“. (Außerdem beschäftigen den Vielseitigen Kinderbücher über Picasso, Nolde und Da Vinci. Und Thriller über den Vatikan und die Apokalypse, Verlag Lübbe). Nach seinem neunten „ Tatort“ – ein „Leipziger“, er war am 2. Dezember zu sehen – wagt sich Giordano nun in die wirklichen Abgründe: In den finsteren Wald zu „Schneeweißchen und Rosenrot“ ( ARD, 25.12., 16.40 Uhr). Naheliegend, „nachdem ich mich mit der Apokalypse und den Verschwörungstheorien im Vatikan eh schon im Sumpf des Bösen befand.“ Wirklich zum Fürchten wird Giordanos Märchen-Krimi aber nicht: „Es soll ja was für Kinder sein. Und ich bin ein sonniger Mensch. Ich sehe auch bei Kafkas Verwandlung die heitere Seite.“

Daher kommt’s, dass der durchtriebene Zwerg, der die Schwestern Schneeweißchen und Rosenrot quält, eher komische als bösartige Züge hat (ein bisschen liegt das natürlich auch am famosen Darsteller Detlev Buck): „Mein Zwerg ist ein grantiger Spinner“, sagt Giordano. Und was sagt Buck? „Wäre ich eine Märchenfigur, dann tatsächlich ein Zwerg. Die haben einen Grund, raffgierig zu sein, weil sie immer zu kurz kommen.“