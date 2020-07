Lyoness setzt Zwei-Marken-Strategie um

Die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens inklusive des Bereichs Empfehlungsmarketing werden ab Juli dieses Jahres unter der aufzubauenden und zu entwickelnden neuen Marke Lyconet gebündelt sein. Daraus soll künftig eine "klare Differenzierung der drei Geschäftsmodelle" resultieren.



Zuvor wird das gesamte operative Geschäft des Marketing-Konzerns in Graz angesiedelt und unter der Lyoness Group AG geführt. Es soll als "hundertprozentig österreichisches Unternehmen etabliert werden", bezeichnet Hubert Freidl der CEO von Lyoness diesen Schritt. In der steirischen Landeshauptstadt sind bereits mehrere Unternehmen der Gruppe angesiedelt. Freidl gründete das mittlerweile in 45 Märkten weltweit tätige Unternehmen im Jahr 2003 in Buchs in der Schweiz. Lyoness will sich künftig intensiver als "attraktiver österreichischer Arbeitgeber" positionieren.



Lyoness gerät immer wieder ins Kreuzfeuer von Kritik. Dem Unternehmen wird von verschiedenen Organisationen im gesamten deutschsprachigen Raum ein "undurchsichtiges Geschäftsmodell" attestiert und beschäftigt permanent Juristen zur Klärung strittiger Fragen.