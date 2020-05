Lowe GGK-Anteile für Pivrnec und Kapfer-Giuliani

atMichael Kapfer-Giuliani, Chief Operating Officer, und Dieter Pivrnec, Chief Creative Officer, werden Gesellschafter der Lowe GGK. Gemeinsam mit Rudi Kobza halten sie 49 Prozent an der Agentur. Kobza stellt "weitere Optionen in den nächsten Jahren" in Aussicht. Kobza hält über Kobza Media 39, Pivrnec und Kapfer-Giuliani jeweils fünf Prozent.