Lotte Reiniger: Pionierin mit spitzer Schere

Romantisch, verspielt, filigran waren ihre Filme. Die alte Dame, die in der Dokumentation „Tanz der Schatten“ über ihre Arbeit spricht, wirkt streng und durchsetzungskräftig. Das musste sie auch sein. Lotte Reiniger war Pionierin des Animationsfilms – lange vor Walt Disney schuf sie mit Schere und Papier zeitlose Märchenwelten.

„La maîtresse des ombres“, „Freundin der Schatten“, heißt der Film, den ARTE am Sonntag zeigt, im Original. Das passt zur 1899 in Berlin geborenen und 1981 bei Tübingen verstorbenen Virtuosin des Scherenschnitts, die 44 Filme, dazu Scherenschnitte, Zeichnungen, Fotos und Schattenrisse berühmter Filmpersönlichkeiten hinterließ.

Ihr Meisterwerk „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ schrieb 1926 Filmgeschichte als der erste abendfüllende Trickfilm auf der Leinwand – er ist in allen Goethe-Instituten der Welt zu sehen und zählt zu den am häufigsten ausgeliehenen Stummfilmen.

Ihr erster Film hieß „Das Ornament des verliebten Herzens“ und stammt von 1919. Auf einem selbst gebauten Tisch fotografierte die 20-Jährige ihre Silhouetten und setzte sie in Bewegtbild um. 1965 drehte die damals 66-Jährige ihren letzten Film: „Aucassin et Nicolette“, ein Farb-Scherenschnitt nach dem Klassiker der altfranzösischen Literatur, 1225 von einem unbekannten Autor verfasst. Auch diesen Film fertigte die Berlinerin „mit romantischem Herzen und spitzer Schere“, wie es in der Doku heißt.