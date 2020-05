Licht für den Social-Media-ROI

Sociallight

Lukas Hafner

Sociallight

Hafner

Sociallight

DieUM PanMedia-undInitiative-Unit FastBridge hat sich auch die Berechnung desReturn-on-Investment-Einsatzes von Kommunikation in sozialen Medien zur Aufgabe gemacht und miteine, nach eigenen Aussagen, adäquate Lösung zur wirtschaftlichen Gewichtung von Likes, Views, Kommentare, etc. gefunden. Damit lassen sich, wie, der Social-Media-Stratege der Agentur, betont, "sämtliche Social KPIs in eine wählbare Währung konvertieren". Welche KPIs in diese Berechnung einfließen, ist noch einigermaßen nachvollziehbar. Doch wieim Inneren funktioniert, um unter dem Strich valide und in derMarkenführung relevante Ergebnisse zu liefern, die auch noch Grundlage sind um darauf folgende Optimierung von Social-Media-Kommunikation, darüber schweigen sichundFastBridge aus Wettbewerbsüberlegungen aus. Denn das Tool wird primär Kunden der Agenturgruppe zur Verfügung gestellt. Außerdem erfolgt die Definition von KPIs individuell. Die Zusammensetzung verschiedener Variablen wirkt sich wiederum ganz unterschiedlich aus. Auch wenn es beiwie in jeder Berechnung einen Strich gibt unter dem ein Ergebnis steht von dem wiederum auf die vorhergehenden Rechnungsfaktoren rückgeschlossen wird und so Optimierung ausgelöst wird.