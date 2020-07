Libro verachtfacht Search-Budget-Einsatz

atIn fünf Monaten verachtfachte sich das eingesetzte Suchmaschinen-Marketing-Budget. Diese Relation wurde bemessen an der Entwicklung der Umsätze im Libro.at-Online-Shop in diesem Zeitraum. Und sie kommt von der Libro betreuenden Agentur pilot@media.at, die damit auf die Wirksamkeit von hybridem Online-Tracking verweisen will.