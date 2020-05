Libro komplettiert Section.d-Zusammenarbeit

Section.d realisiert für Libro einen "neuen Markenauftritt, der die lebensfrohe Philosophie" der Einzelhandelsmarke hervorstreicht. Akzentuiert werden diese Neuerungsarbeiten durch den Claim Da fängt der Spaß an. Dieser Claim und der künftige Markenauftritt soll eine "neue Phase der Unternehmensentwicklung" reflektieren. Deren Ziel ist die Verankerung der "Überzeugung, dass sich bei Libro immer etwas findet, was das Leben spannender, schöner und unterhaltsamer" macht.



Section.d arbeitet bislang am Libro-Magazin, am Webdesign von Libro.at, dem Shop-Design und an der Verpackungsgestaltung der Eigenmarken des Händlers sowie am Redesign des Marken-Logos. Auftraggeber und Agentur sind sich, wie es diesbezüglich heißt, in "langjähriger Zusammenarbeit verbunden".