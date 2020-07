Lendico kommt nach Österreich

Lendico will Anlegern und Geldgebern "attraktive Renditen bis zu 12,41 Prozent" bieten. Von ihnen kommen die Mittel, die auf der anderen Seite als Kredite an Kreditnehmer gewährt werden.



Die Kreditvergabe funktioniert prinzipiell wie ein Crowdfunding-Modell. Die mit fremdem Geld finanzierten Projekte werden mit Finanzierungsbedarf, Laufzeit sowie unterschiedlichen Zinssätzen ab 2,99 Prozent präsentiert. Ihnen wird auf Lendico ein Finanzierungszeitraum gewährt, der, so weit sich Anleger dafür finden und daran beteiligen, erreicht aber auch verfehlt werden kann. Die Kredite bewegen sich im Rahmen von 1.000 bis 25.000 Euro.



Anleger können wiederum in 25-Euro-Schritten investieren und darüber auch die Renditen steuern.



Lendico ist ein Ansatz um private Finanzierungslücken zu schließen. Und um kleinere, individuelle Anlage-Projekte zu realisieren.