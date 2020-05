Last.fm-Gründer Breidenbrücker stärkt 42matters

at, chMichael Breidenbrücker, Mitbegründer von Last.fm, von 2002 bis 2005 CEO des später an CBS verkauften Unternehmens und Gründer von RjDj, beteiligt sich an der unternehmerischen Weiterentwicklung der 42matters AG. Der Österreicher hat einen Sitz im Verwaltungsrat des in Zürich ansässigen App-Entwicklers und wird diesen auf den Gebieten Strategie, Netzwerk und Produkt beraten.