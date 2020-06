Larissa kehrt zu "Austria's next Topmodel" zurück

Sie ist eines der beiden österreichischen It-Girls, die das heurige Jahr hervorgebracht hat (das zweite gewann den Song Contest): Larissa Marolt, Dschungelprinzessin der heurigen Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ und seither im deutschen Sprachraum heiß begehrte Teilnehmerin von Reality-Shows und Castingformaten.

Nun macht sie einen Zwischenstopp bei Puls4, wo sie ihre Karriere vor fünf Jahren in der Auftaktstaffel von „Austria’s next Topmodel“ startete. Larissa gewann die Show damals. Die Kärntnerin will nun wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren, wobei noch nicht ganz geklärt ist, wie genau das vonstatten gehen wird. Puls4 ließ in einer zunächst etwas kryptischen Pressemeldung wissen, Marolt werde wieder in die Show kommen. „Was genau meine Rolle in der Show sein wird, verrate ich noch nicht. Aber so viel sei gesagt: Es wird spannend, lustig und auch lehrreich werden“, wurde Marolt zitiert. Sie wird auch die Sendung „online begleiten“. Was das bedeutet, wird erst bekannt gegeben.

„Austria’s next Topmodel“ startet im September. Im selben Monat ist die ORF-Show „Die große Chance“ angesetzt, wo die ROMY-Preisträgerin ebenfalls eine tragende Rolle spielen soll. Sie fungiert als Jurorin.

Zwischen den beiden Auftritten dürfte es dem Vernehmen nach keine Kollision geben: Marolt soll nach KURIER-Informationen erst nach dem Ende der „Großen Chance“ (spätestens am 29. November) bei der Puls4-Show on Air gehen. Davor wird sie im ORF zu sehen sein.