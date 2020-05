Kurier investiert in Lesegenuss

Konsequenterweise migrierte Schalk und sein Team das Aussehen der Zeitung auch auf Kurier.at und dessen digitale Familie. George Nimeh, Chief Digital Officer im Medien-Unternehmen, charakterisiert Kurier.at als "Premium-Produkt, dass dem Nutzer neben einem schnellen Überblick in Schlagzeilen-Optik auch tiefe, fundierte Berichterstattung bietet, das die beste Mischung aus Nachrichten und Unterhaltung in Echtzeit auf alle Endgeräte serviert".



Und was hat Kurier-Geschäftsführer Thomas Kralinger dabei unablässig im Auge: "das Wachstum und der weitere Ausbau unserer Leserschaft". Der Kurier folge der Nachfrage nach Infotainment und setzte deshalb neben seinen Schwerpunkten Nachrichten und Information auch auf den Entertainment- und Servicebereich, verweist Kralinger auf die vor der Medienmarke liegende Zukunft.



Das heißt wiederum, dass sich die Kurier-Zukunft im Bereich von Special-Interest-Portalen, wie beispielsweise Futurezone.at sowie auf allen für Medien in Frage kommenden technischen Vertriebskanälen abspielen wird.



atmedia.at