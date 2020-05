Kurier.at-Karrieren

Zu- und Abgänger

Raunegger wechselte im Jänner 2008 von News Networld zu Kurier.at. Peter gehört seit drei Jahren dem Verkaufsteam an. Petra Schaller, langjährige Verkaufsleiterin, hat das Unternehmen verlassen. Weiters übernimmt Sylvia Steinitz die Leitung von freizeit Online. Sie war beratend im Entwicklungsteam des Kurier-Magazins mein sonntag tätig und davor Mitbegründerin und stellvertretende Chefredakteurin des, von der Verlagsgruppe News herausgegebenen Magazins First. Bernhard Degen macht Steinitz Platz. Er war im November 2008 von News Networld zu Kurier.at gewechselt. Degen entwickelt ab 1. Dezember Falstaff.at weiter. Er hatte zunächst die Genuss-Seite, die dann in freizeit Online integriert wurde, aufgebaut.



