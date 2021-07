Krone-Postler Jeannée machte Nazi-Anspielung: Gestrichen

Der provokante Krone-Postler Michael Jeannée hat am Dienstag mit NS-Anspielungen in seiner Kolumne für Empörung gesorgt. So sehr, dass der Text in Teilen der Ausgabe im Nachhinein gekürzt wurde – zu spät, wie sich herausstellte, denn in weiten Teilen des Landes war die Zeitung bereits gedruckt und unterwegs zu den Lesern.

In seinem Text über die deutsche Nationalmannschaft wandelte der streitbare Autor sowohl das SA-Kampflied "Es zittern die morschen Knochen" als auch die Nazi-Fantasie vom "Endsieg" ab. "Heute die Brasilianer und morgen die ganze Fußballwelt. Mit einem Endspielsieg in Rio", lautete der provokante Schluss seiner Kolumne.

Im SA-Kampflied heißt es: "Denn heute, da gehört uns Deutschland. Und morgen die ganze Welt".