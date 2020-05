Kremaier ersetzt Timpel in der 88.6-Morgenshow

atMike Kremaier nimmt an der Seite von Uli Grundtner in der Radio 88.6-Morgenshow Platz. Er kommt vom oberösterreichische Privatsender Welle 1. Kremaier ersetzt am Mikrofon Dominik Timpel, der bislang mit Grundtner die Morgenshow des Senders moderiert.