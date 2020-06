Kolportiert: Uschi Fellner vor Rückzug aus Madonna

Soweit der Stand vor Redaktionsschluss am Montagabend. Nach Erscheinen der KURIER-Story am Dienstag ging die Mediengruppe Österreich allerdings mit einer Presseaussendung in die Offensive: Darin wird "der Eintritt von Jenny Fellner als Co-Herausgeberin von Uschi Fellner" bei Madonna angekündigt. Außerdem sei ein "Refresh, neues Magazin, neues Portal und Madonna TV" in Planung. Der kolportierte und "noch nicht" zu bestätigende Austritt von Uschi Fellner im Herbst ist darin kein Thema, wird aber auch nicht explizit dementiert.