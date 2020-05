Kiwi-Expansion für Janana's Gold

Lanzerstorfer wird ein Jahr in Neuseeland bei einer Agentur zum Know-how- und Kompetenz-Austausch verbringen. Er wird sich mit dem Seeding und dem Community-Aufbau in einer Zeitzone beschäftigen, die das Janana's Gold-Team aufgrund der Zeitverschiebung nicht bewältigen konnte.



Weberberger: " Lanzerstorfer wird dann in Australien und Neuseeland die Teilnahme an unseren Schatzsuchen promoten, die in dieser Weltregion dann aus unserer Sicht nachts stattfindet." Und er ist damit auch näher an jener Zeitzone dran, die das Spiel für den kalifornischen Markt interessant macht.



Dieser Expansionsschritt war, wie Weberberger erklärt, geplant, stellt sich jedoch früher als geplant ein, da die zeitzonen-abhängige Verbreitung von Beginn an ein Teil der Internationalisierung des Spiels war.



Janana's Gold ist, nach der Private-Beta-Phase, seit zwei Monaten offiziell in Betrieb. Die meisten Teilnahmen an den wöchentlichen Schatzsuchen kommt aus Österreich und, wie Weberberger erklärt, "interessanterweise aus Griechenland". Im Augenblick, resümiert er, "läuft das Spiel so wie geplant".



atmedia.at