Doch keine "Good Vibrations"

Thomas Gottschalk (62) macht nun doch keine Fernsehshow mit dem Bayerischen Rundfunk. "Leider hat Thomas Gottschalk nicht zugesagt, der BR bedauert dies sehr", teilte der Sender am Mittwoch in München mit und bestätigte Medienberichte. Der BR und das Schweizer Fernsehen hatten nach BR-Angaben ein Konzept für eine Musikshow mit dem Titel "Good Vibrations" entwickelt - gedacht als Zeitreise durch die Rock- und Popmusik, mit Stars aus vier Jahrzehnten Musikgeschichte. Gottschalk sei der Wunschkandidat für die Moderation gewesen. "Mit ihm war der BR als federführender ARD-Sender in sehr guten Gesprächen", hieß es in der Mitteilung.

Der Sender betonte, dass Gottschalk grundsätzlich sehr gerne mit dem BR zusammenarbeite. Erst am Sonntag hatte Gottschalk dort seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder moderiert und - wie zu alten Zeiten - beim "Kultabend" auf "Bayern 3" am Mikrofon gestanden. "Ich habe noch Musik für eine Sendung mehr", sagte er am Ende der Sendung. "Vielleicht darf ich ja nochmal."