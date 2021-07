Kater und Charlie zum Hauptabend

Sat.1

Hauptabend

Transformers

John F. Kennedy

setzt hingegen imauf Sci-Fi-Action und bringt, in dem der Roboter Megatron auf Rache sinnt: Nachdem er versucht hat, die Energie der Sonne zu stehlen, herrscht Krieg auf Cybertron. Der Autobot Sentinel Prime versucht, durch Teleportation vom Planeten zu fliehen. Die Decepticons schießen ihn ab, und er schwebt ohne Antrieb durch das All, bis er 1961 auf der dunklen Seite des Mondes landet. Der Wettlauf in höhere Sphären unter Präsidentbeginnt. Der Film läuft zwei Mal hintereinander (Wiederholung um 23.25 Uhr).

ServusTV zeigt um 20.15 Uhr eine Musikdoku aus dem Jahr 2012: Searching for Sugar Man. Anfang der 70er-Jahre nahm der Musiker Sixto Rodriguez in Detroit zwei Platten auf, die in den USA keinen Erfolg hatten. In Südafrika jedoch wurde der Künstler außerordentlich populär, wovon er aber nie erfuhr, da er sich aus dem Business zurückzog. Die Südafrikaner Stephen „Sugar“ Segerman und Craig Bartholomew Strydom machen sich auf die Suche nach ihrem musikalischen Helden.