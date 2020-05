Jan Böhmermann: Der lustige Deutsche

Im April hat die Show ihre "sechsmonatige Sommerpause" eingelegt, um heute abend in die zweite Saison zu starten (22.15 Uhr, ZDFneo). Wissend, dass auf dem Kleinstkanal ohnehin kaum jemand zuschaut, setzt Böhmermann eher auf die Mediathek. Dort geht die wöchentliche Sendung sogar vor dem eigentlichen TV-Termin online.

Nicht alles, was der neue Comedy-Held angreift, verwandelt sich jedoch in Gold: Eine Show mit RTL namens "Was wäre wenn?" wurde nach nur vier Folgen wieder eingestampft.