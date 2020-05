iPad-Zeitung The Daily am Ende

Am 2. Februar startete The Daily in den USA. Aber der Jahresmitte 2011 war die digitale Zeitung in europäischen Märkten zu bekommen. Nach sechzig Verkaufstagen, Ende Mai 2012, resümierte die News Corporation ein erstes Absatz-Volumen "von einer Million Downloads". Eine Tagesausgabe des Mediums war um 0,99 US-Dollar zu bekommen. Das Abonnement für ein Monat von The Daily kostete 39 Dollar.



Die News Corporation gab die Einstellung von The Daily im Zuge der Ankündigung einer Umstrukturierung im Management sowie des Konzerns in zwei Einheiten bekannt. Künftig wird die News Corporation für das Printgeschäft das Konzerns und die Fox Group für das elektronische Medien- und Entertainment-Geschäft stehen.