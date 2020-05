IP-Östereich macht 18- bis 59-Jährige werberelevant

atIP Österreich setzt auf eine neue Referenz-Zielgruppe. Diese stellte der Vermarkter im Rahmen der Präsentation der Highlights der anlaufenden neuen TV-Saison der Programme RTL, RTL II, Vox und Super RTL vor. Künftig setzt IP Österreich auf die 18- bis 59-Jährigen, verlautbart Verkaufsleiter Florian Skala. IP folgt in der altersmäßigen Verbreitung der Zielgruppe in Österreich Deutschland. Im Nachbarmarkt erfolgte die Neudefinition mit Jahresbginn 2013 ebenso wie in anderen europäischen Ländern, wo ältere Fernsehzuschauer schon länger in die werberelevante Zielgruppe einbezogen werden.