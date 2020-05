Es ist leicht so dahingesagt. Freilich kann man sich nach Ende der "Großen Chance" nun endlich anderen Baustellen zuwenden, zum Beispiel der österreichischen Innenpolitik. Aber die wird noch viel schwieriger auszuhalten sein. Denn zwei Kinder, die Jive tanzen, während Karel Gott von der Biene Maja singt, die sind wenigstens "das Zucker" (Karina „Ich-kann-etwas-anderes-als-blasen“ Sarkissova, Ex-Jurorin, hoffentlich Ex-Jurorin).

Aber nehmen wir das Wagnis in Angriff: Widmen wir uns Hans-Christian Strache. Gaaanz kurz. Auf ORF 2 wurde er gefragt: „Herr Strache, sehen Sie Frank Stronach als Schwächung oder Stärkung Ihrer Partei?“ Und was antwortete der Mann, der schneller schießt als sein Blut in den Kopf ? „Im Gegenteil“, sagte er, „im Gegenteil.“ Jetzt ist Opposition selbstverständlich schön und gut. Aber so total?