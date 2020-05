"House of Cards" ab November im ORF

Die mit drei Emmys ausgezeichnete US-amerikanische Politserie " House of Cards" startet am 10. November im ORF. Die dreizehn Episoden mit Kevin Spacey in der Rolle des durchtriebenen Kongressabgeordneten Francis Underwood werden immer sonntags um 23.00 Uhr auf ORF eins als deutschsprachige Free-TV-Premiere gezeigt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. In weiteren Rollen sind Robin Wright und Kate Mara zu sehen.