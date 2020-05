Home Digital beschäftigt Informations-Architektin

Slegls Stärken liegen, wie Christian Spath, Chief Marketing Officer der Home Advertising Group, erklärt, in der Entwicklung von Software- und Produkt-Interfaces und reichen bis zur Realisierung von Unternehmensportalen.



Ausgangspunkt ihrer Karriere ist Visual Design. Slegl war in der Vergangenheit in Projekte für Vodafone, Neckermann, ProSiebenSat.1 und RTL involviert. Vor ihrem Wechsel zu Home Digital war sie Stipendiatin und Forschungsarbeitende in dem New Media-Lab Kitchen Budapest, das von Magyar Telekom gesponsert wird.



atmedia.at