Heute-Redaktion: Heiße interne Diskussionen

Er "gehört zu der Sorte Mann, die zum Glück eher hinterm Halbmond lebt. In Ländern, wo das Gesäß beim Beten höher ist als der Kopf.“ Nach der Berichterstattung über einen Kärntner Mordfall, in der diese rassistische Formulierung zu lesen war ( der KURIER berichtete) , rumort es in der Heute-Redaktion. Betriebsversammlungen und zwei Rücktritte im Betriebsrat werden gemeldet.

Die Entschuldigung des Chefredakteurs beim Leser und die Beurlaubung der beiden verantwortlichen Redakteure war der beschämten Redaktion zu wenig.



Man fordert weitergehende Konsequenzen und eine Qualitätssicherung für das Boulevardblatt. Durch die Rücktritte im Betriebsrat sind vermutlich Neuwahlen notwendig. Auch ein Redaktionsstatut wird von der Belegschaft eingefordert.