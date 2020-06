"Heute" legt Eigentümerstruktur offen

Die Tageszeitung Heute geht in Sachen Medientransparenz in die Offensive und hat ihre Eigentümerstruktur offengelegt. Eigentümer der Gratiszeitung sind demnach die Pluto Privatstiftung mit 74 Prozent sowie die Periodika Privatstiftung mit 26 Prozent. Die Pluto Privatstiftung ist eine Familienstiftung, als Stifter fungierten Eva Dichand und ihr Bruder Georg Kriebernegg, Begünstigte sind Eva Dichand und Kinder. Die konkreten Eigentümerverhältnisse wurden dieser Tage im Firmenbuch eingetragen und veröffentlicht.

Bisher wurden die Anteile der Pluto Privatstiftung treuhänderisch von der Fidelis GmbH gehalten, was in der Vergangenheit wiederholt Anlass für Spekulationen bot. So wurde hinter dem Firmenkonstrukt einmal die SPÖ vermutet, ein anderes mal Hans Dichand. Von Konkurrenzmedien gab es deshalb Anzeigen bei der Bundeswettbewerbsbehörde sowie beim Finanzamt, die ÖVP reklamierte wegen der ungeklärten Eigentümerfrage einen entsprechenden Offenlegungspassus ins Medien- und Medientransparenzgesetz, der mit 1. Juli in Kraft tritt. Das wird dann auch die andere Gratiszeitung Österreich betreffen.