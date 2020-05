Helvetia baut Skisport-Sponsoring aus

Meissnitzer tritt weiters als Markenbotschafterin bei Veranstaltungen des Finanzdienstleistungsunternehmen auf. Ihre Bekanntheit und Sportkompetenz wird darüber hinaus für den Helvetia-Social-Media-Auftritt genutzt. Meissnitzer wird in Videos für die Marken-Community Tipps rund um das Skifahren geben und zu Sicherheitsthemen Stellung nehmen.



Burkhard Gantenbein, Helvetia-CEO, charakterisiert Meissnitzer als "offene, ehrgeizige und leistungsorientierte Persönlichkeit, die gut zu unserer Unternehmenskultur passt und hohe Sympathiewerte genießt".



Das Unternehmen weitet jedoch auch in Deutschland und Italien seine Einzelsportler-Sponsoring-Aktivitäten aus und tritt mittels Kopf-Sponsoring der deutschen Ski-Alpin-Läuferin Victoria Rebensburg und des italienischen Langläufers Roland Clara auf.



Diese Expansion zielt darauf ab die Bekanntheit der Marke und des Unternehmens außerhalb der Schweiz in den Alpen-Märkten Österreich, Deutschland und Italien zu erhöhen und das Profil als leistungsorientierte Qualitätsmarke zu schärfen.



