Hauptmann-Schwerpunkt auf 3sat

3SAT gedenkt des großen Schriftstellers (1862–1946). Am 15. November jährt sich Gerhart Hauptmanns Geburtstag zum 150. Mal. 3SAT widmet dem Schriftsteller am Samstag einen Themenschwerpunkt: Um 16.15 Uhr wird die Literaturverfilmung „Die Ratten“ nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Hauptmann ausgestrahlt. Der Film war 1955 ein großer Publikumserfolg und glänzt mit Stars wie Maria Schell, Gustav Knuth, Curd Jürgens und Heidemarie Hatheyer: Die junge Pauline (Schell) verkauft ihr neugeborenes Kind für 100 Mark an die kinderlose Frau eines Spediteurs ( Hatheyer).