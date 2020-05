Hahn wechselt zu Styria Digital

Hahns Verantwortung dreht sich um das Produkt- und Portalmanagement aller Styria Digital-Plattformen und den mit Traffic-Management und -Wachstum, Frontend-Design, Usability, Nutzer-Erlebnis, etc. korrelierenden Aufgaben. Er berichtet direkt an Peter Neumann, Head of Styria Digital.



Hahn kehrt aus der Verlagsgruppe News in die Styria-Gruppe zurück und managte dort über zwei Jahre hinweg die Online-Aktivitäten von Format und trend. Davor war er neun Jahre für das WirtschaftsBlatt in unterschiedlichen redaktionellen Bereichen tätig.