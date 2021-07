Gruner+Jahr beteiligt sich an Delinero

In diesem Community of Interest-Spektrum sind bei Gruner+Jahr die Medienmarken Beef!, Essen & Trinken, Deli, Jamie Magazin sowie Chefkoch.de angesiedelt.



Die Beteiligung ist eine Media-for-Equity-Verflechtung. Gruner+Jahr liefert dem Marktplatz Media-Leistung und nimmt damit Einfluß auf das Wachstum und die Entwicklung des Marktplatzes. Dessen Vergrösserung fließt wiederum in die Expansion der Community of Interest ein.



Delinero verfolgt eine paradigmatisches Marktplatz-Modell: den direkten, digitalen Produktvertrieb von deren Erzeuger an die dafür infrage kommendne Zielgruppen bei gleichzeitiger Umgehung von Zwischenhändlern und den daraus resultierenden Preis-Vorteilen für Konsumenten. Quasi ein digitales Ab-Hof-Modell, da Käufer direkt bei den Lebensmittel-Produzenten bestellen und von diesen auch beliefert werden.



"Die Zielgruppen unserer Titel und von Delinero überschneiden und ergänzen sich", kommentiert Arne Wolter, stellvertretender Chief Digital Officer von Gruner+Jahr, die Intention der Beteiligung.