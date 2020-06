Song Contest: Finaltickets in 20 Minuten ausverkauft

Das Fandorf des Eurovision Song Contest (ESC) wird am Wiener Rathausplatz stehen. Der ORF bestätigte am Montagabend den Standort, nachdem zuvor bereits entsprechende Gerüchte aus dem Rathaus verlautet waren. Es seit die "ideale Location, um für Fans, Wienerinnen und Wiener und alle Gäste der Stadt einen lebendigen Ort der Begegnung" zu schaffen, so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.

Im sogenannten "Eurovision Village" wird in der Song-Contest-Finalwoche vom 17. bis zum 23. Mai ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten, u.a. werden auch Teilnehmer des europäischen Gesangswettbewerbs in kleinerem Rahmen auftreten. Für Wiens Bürgermeister Michael Häupl ( SPÖ) bildet der Rathausplatz die "perfekte 'Bühne im Herzen der Stadt", um "der Welt zu zeigen, dass in Wien sowohl Tradition als auch Moderne gelebt werden".