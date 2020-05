Goldene Kamera für Clive Owen und Sigourney Weaver

Beim letzten Mal sang er mit Miss Piggy ein Liebesduett. Und er stellte fest, Christine Neubauer habe sich auf die Kleidergröße von Günther Jauch heruntergehungert. Hape Kerkeling wird diesen Samstagabend wieder die Verleihung der Goldenen Kamera präsentieren. Dann hat der 48 Jahre alte Komiker als Moderator ein Jahr Sendepause hinter sich. Nach seinem 50. Geburtstag will er von der großen Showbühne abtreten. Das hatte Kerkeling in einem Interview mit der "Hörzu" angekündigt, der TV-Zeitschrift aus dem Hause Axel Springer, die den Preis alljährlich mit Pomp und rotem Teppich in Berlin verleiht.

Einige Preisträger stehen schon vorab fest. Der 77 Jahre alte Dieter Hallervorden hat als Berliner Kabarett-Legende ein Heimspiel, wenn sein Lebenswerk geehrt wird. Der Brite Clive Owen (48, "The International") und die Amerikanerin Sigourney Weaver (63, "Gorillas im Nebel") werden als beste internationale Schauspieler ausgezeichnet.

Als beste Musiker werden die Band Unheilig, der Pianist Lang Lang und Lebenswerk-Preisträger Joe Cocker gewürdigt. Gemunkelt wurde am Freitag über Hollywoodstar Al Pacino, dessen Tochter laut "B.Z." in Berlin neue Kontakte in der Filmbranche knöpfen will.

Bei den Schauspielerinnen gehen Silke Bodenbender ("Das unsichtbare Mädchen"), Claudia Michelsen ("Der Turm") und Ina Weisse ("Das Ende einer Nacht") ins Rennen. Als beste Schauspieler sind Charly Hübner ("Unter Nachbarn"), Ulrich Noethen ("Das unsichtbare Mädchen") und Devid Striesow ("Blaubeerblau") nominiert. Striesow hatte gerade seinen Einstand als "Tatort"-Kommissar in Saarbrücken.

Kandidaten für den besten Fernsehfilm sind das Drama "Blaubeerblau" ( ARD), der Justizthriller "Das Ende einer Nacht" ( ZDF) und Dominik Grafs Krimi "Das unsichtbare Mädchen" ( ZDF). Aus dem Nachrichtenfach treten Gabi Bauer, Tom Buhrow und Claus Kleber an.