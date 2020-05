Hape Kerkeling: Alleinunterhalter

Keine Witze über Dicke, verspricht Hape Kerkeling selbstironisch - und macht sich gleich am Anfang von "Wieder auf Tour" selber zur Witzfigur: Er verwandelt sich mit einem grau-beigen Trenchcoat, mit Vokuhila-Frisur, Bierbauch, Überbiss, Schimmelschnauzer und altmodischer Brille in Horst Schlämmer.



Mit seiner Kult- und Kunstfigur des schmierigen Chefredakteurs des Grevenbroicher Tagblatts, der nach dem Motto "Immer janz discht dran und knallhart nachjefracht" hautnah im und am Publikum im Parkett agiert, feierte der Comedian landauf, landab große Erfolge.