Goldene Hirschen arbeiten für Manhattan Fitness

In den von der Agentur realisierten Sujets werden die namensgebende Metropole, die immer in Bewegung ist und niemals schläft, sowie die Sportarten Laufen, Schwimmen und Krafttraining thematisiert.



Tanja Cerny und Dennis Felsinger, die Gesellschafter des Unternehmens Manhattan Fitness, kommentieren die Kommunikationsarbeit und deren Ziel so: "Im hoch kompetitiven Fitness-Markt hebt die Kampagne die USPs unseres Angebots hervor und schafft eine eindeutige Abgrenzung zum preisgetriebenen Mitbewerb und zu internationalen Fitness-Ketten."