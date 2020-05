at // Das Modelabel Gant eröffnet in Österreich eine Kommunikationsoffensive. Die wird von Ecker & Partner geführt. Mit PR-Arbeit will die Agentur Gant "als führende Lifestylemarke positionieren". Der dazu nötige Markenaufbau soll mittels Kollektionsshows und Produkt-PR erfolgen. Gant wird bei Ecker & Partner in der Unit "Retail, Lifestyle und Tourismus" von Johannes Mak und Astrid van Erven betreut. atmedia.at