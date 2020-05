Geschäftsführung für Gaiger und Gastinger

Martin Gaiger, der das oe24.at-Netzwerk aufbaute und es als größtes österreichisches, privatgeführtes Medien-Angebot etablierte, wird sich ab nun auf die strategische Weiterentwicklung des Medienportals und der in Media Digital eingebundenen Tochtergesellschaften, aller damit zusammenhängenden Beteiligungen und der wachstumsnotwendigen Neuakquisitionen widmen.



Dieser Geschäftsführungsausbau ist Teil einer von Oliver Voigt, Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich, angekündigten "großangelegten Mitarbeiter-Offensive", in dessen Zuge die Mediengruppe "in den nächsten Monaten personell deutlich ausgebaut werden soll".