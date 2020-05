Generation Millennials im Medien-Überfluss

Auf der Ebene der Hierarchisierung von Informationsquellen für den Marken-Konsum hat TV jedoch seine Vorrangstellung an das Internet abgeben müssen. Und nach Internet und TV holt sich die Generation Millennials ihre Marken-Empfehlungen von Freunden und unmittelbar an Point-of-Sales. Be Viacom argumentiert, dass Zeitschriften, Zeitungen, Plakate und auch Social Networks als Marken-Informationsquellen für diese Zielgruppe eine nachrangige Stellung haben.



Der TV-Vermarkter weist darüber hinaus aus, dass die Millennials ein sehr ausgeprägte Werbe-Akzeptanz haben. Nahezu zwei Drittel dieser Konsum-Gruppe mögen Werbung und haben sich aufgrund von Werbung zu einem Kauf von Beworbenem animieren lassen. 83 Prozent dieser Gruppe sharen Werbespots in ihren Communities. Aus dieser Werbe-Affinität resultiert wiederum die höhere Bereitschaft Marken im jeweiligen persönlichen Umfeld zu promoten und als Markenbotschafter aufzutreten.