Die Übernahme von Zeitungen und Zeitschriften von Axel Springer durch die Funke Mediengruppe für 920 Millionen Euro stellt auch für dessen neu geschaffenen Digital-Bereich eine Herausforderung dar. Stephan Thurm, zuvor viele Jahre CEO von Russmedia Digital in Vorarlberg, leitet diesen nun gemeinsam mit Jochen Herrlich. "Der Springer-Deal hat die Funke-Gruppe in eine andere Umlaufbahn katapultiert. Da wollen wir auch digital einen entsprechenden Footprint hinterlassen", erklärt Thurm im Interview.

In Österreich, wo Funke an Krone und KURIER beteiligt ist, will man sich aber nicht einbringen. "Ich besuche Wien zum Gedanken-Austausch. Es ist nicht daran gedacht, dass wir eine operative Rolle spielen."

Bei Funke ist man derzeit dabei, die neue Digital-Unit in Berlin aufzubauen. "Unser Credo ist: Wir müssen auf zwei Beinen stehen. Es ist jedem hier klar, dass das Geschäft sowohl eine Print- als auch eine digitale Säule hat", erläutert Thurm.