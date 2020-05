Freemium ist populärstes Paid-Content-Modell

deDer Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) resümierte am 2. Juli 2012 in Berlin den gegenwärtigen Status der Leistungsstärke von Zeitungen. Darin inkludiert ist die digitale Zwischenbilanz der Branche. Diese betreiben in Summe derzeit 660 Portale, erreichen 29 Millionen regelmäßige Nutzer oder 41 Prozent der Deutschen. Das Apps-Volumen der Zeitungsverlage beläuft sich derzeit auf 450 Angebote und erhöhte sich von Juli 2012 bis jetzt um 125 Stück. Knapp 290 davon sind kostenpflichtig. Mehr als 40 Zeitungstitel weisen eine Paid Content-Bewirtschaftung auf: