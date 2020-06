Fred Schreiber verlässt ORF und wird Radiochef in München

Im Fernsehprogramm des ORF knarzt es an entscheidenden Sendeplätzen offenbar schon sehr: Nach der Quotenkrise am ORFeins-Mittwochabend folgt nun auch die inhaltliche bei der "Dienstagnacht". Die Probleme sind offenbar so groß, dass einer der innovativsten Programmmacher im ORF, Fred Schreiber (44), von dannen zog: Er übernahm die Programmleitung für das Münchner Radio EgoFM.

Der Grund für den gebürtigen Münchner, sich nach 18 Jahren wieder aus Wien zu verabschieden: "Ich habe seit Jahren ein paar Sachen in der Tasche, von denen ich weiß, die würden funktionieren. Allerdings: Mal scheitert’s am Budget, dann am Sendeplatz", sagte er zum KURIER. "Ich bin jetzt 44 und habe keine Lust, auf Dinge zu warten."

Das Kapitel ORF ist für den ROMY-Preisträger abgeschlossen. "Ich habe keine Entwicklung mehr gesehen." Und: "Wenn es für Sendeplätze nach 23.00 Uhr kein Geld mehr gibt, wird es schwierig."