FPÖ nominiert Norbert Steger erneut für den Stiftungsrat

Steger hatte gegen den Wunsch der FPÖ für Wrabetz gestimmt, was Strache im August 2011 erzürnte: Einen Tag vor der Wahl habe man vereinbart, dass Steger sich zumindest der Stimme enthält, polterte Strache damals. Am Tag der Wahl habe er den Stiftungsrat in sechs SMS daran erinnert, aber keine Antwort bekommen. Dann habe man aus den Medien erfahren, dass Steger für Wrabetz votiert habe und sei „entsetzt“ gewesen, so Strache. Nun wolle er in den nächsten zehn Tagen mit Steger ein Gespräch führen und erwarte sich davon, dass der frühere Parteichef und Vizekanzler die „richtigen Schlüsse zieht“.