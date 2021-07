Forbes startet im April Österreich-Ausgabe

Das Wirtschaftsmagazin Forbes bringt im kommenden Jahr eine österreichische Ausgabe auf den Markt. Forbes Austria soll monatlich erscheinen und wird in Partnerschaft mit Business Consulting & Media und deren österreichischer Tochter, MediaRey AT GmbH, publiziert, wie es in einer Aussendung heißt. Gestartet werden soll mit April. "Mit diesem Launch setzen wir unsere rasche Expansion in Europa fort, die zu einem ungemein wichtigen strategischen Element für Forbes geworden ist", erklärt Forbes Media Chief Operating Officer, Mike Federle.

60 Prozent der Inhalte sollen aus österreichischen Business News bestehen, der Rest wird von Forbes U.S. beigesteuert.

Als Chefredakteur fungiert Hans Weitmayr, der unter anderem als Ressortleiter und Chef vom Dienst beim WirtschaftsBlatt und zuletzt als freier Journalist für nationale und internationale Medien wie Börse Online, Euro, Citywire, wirtschaftsblatt.at, der Bösianer oder Format tätig war. "Wir haben uns vorgenommen, mit einem Mix aus internationaler Strahlkraft und österreichischem Fokus zu punkten und auf eine Weise über Business, Persönlichkeiten und Lifestyle zu berichten, wie man es hierzulande noch nicht gelesen hat", erklärt Hans Weitmayr.