Flimmit mit neuem Angebot und Design

Der österreichische Video-On-Demand-Anbieter Flimmit startet am 16. März mit einem neuen, größeren Angebot und in einem überarbeiteten, nutzerfreundlicheren Design. "Hochwertige Filme, Serien und Dokumentationen sowie digitale Klassiker aus dem ORF-Archiv bilden das Portfolio und machen Flimmit zum ,Feinkostladen‘ österreichischer und europäischer Film- und Fernsehproduktion", heißt es in einer Einladung zum Launch über die Zielrichtung des VoD-Dienstes.

Verstärkt zur Geltung kommen wird dann, dass der ORF nun bei Flimmit beteiligt ist. "Wir reagieren mit unserem Engagement bei Flimmit auf die Entwicklungen auf dem Markt des nonlinearen Fernsehens. Und wir werden dieses Engagement, wie angekündigt, noch verstärken, so die Wettbewerbsbehörden zustimmen. Diese Prüfungen sind noch am Laufen", erklärt der kaufmännische Direktor des ORF, Richard Grasl, gegenüber atmedia.at. Der ORF plant eine Erhöhung seiner Anteile von derzeit 25,1 auf 88 Prozent. Die Beteiligung läuft über die ORF-Töchter Enterprise und ORS.

Mehr Filme