Fischer grüßte "Schneemann" und "Grinsemann"

Ein Staatsmann lässt nicht alles mit sich machen. Es sei denn, es handelt sich um Satire von Könnern: Stermann und Grissemann haben in ihrer Dienstagabend-Sendung "Willkommen Österreich" die Parodien von Bundespräsident Heinz Fischer und seiner Gattin zur überspitzten Perfektion getrieben (Grissemann als Fischer grüßt prinzipiell lauthals schreiend mit "Guten Morgen"). Auch die ironischen Nachvertoner maschek haben Videoaufzeichnungen des Staatsoberhauptes wiederholt als Vorlage für Gags genommen. "Findet der das noch lustig?", fragte man sich als Fernsehzuschauer zwangsläufig.

Heinz Fischer gab am Dienstagabend die Antwort: In einer Videobotschaft (Link) zur 250. Folge von "Willkommen Österreich" wendet er sich persönlich an "Grinsemann" und "Schneemann". In dem Video, das das Staatsoberhaupt diesmal ohne Synchronisation und doppelten Boden zeigt, lässt er den beiden Satirikern spitzzüngig ausrichten, "Willkommen Österreich" sei seine "Lieblingssendung mit dem Wort , Österreich‘ im Titel" – "Gleich nach ,Klingendes Österreich‘, ,Unterwegs in Österreich‘, ,Heute in Österreich‘, , Österreich Bild‘, , Österreich 1‘, ‚ Österreich 2‘, ,Guten Abend Österreich‘ oder ,Austria’s next Topmodel‘." Zum Abschied ließ Fischer stilecht ein "Guten Morgen!" erklingen.

Zu Gast in der Jubiläumssendung waren die Skispringerin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Daniela Iraschko Stolz und die TV Moderatorin und Buchautorin Katrin Bauerfeind.

LINK: Fischers Videobotschaft auf youtube.