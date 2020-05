Filmraritäten aus dem Archiv erstmals im ORF

Sie zerfallen, wenn sie zu lange gelagert werden und können auch explodieren: Nitrofilme sind extrem heikel in der Lagerung und nur begrenzt haltbar. Wer sie retten will, muss handeln, vor allem, wenn es sich um Filme aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts handelt.

Damit es nicht zu spät ist für etliche Filmschätze, die im Filmarchiv Austria in Laxenburg gelagert sind, haben sich das Filmarchiv und die Bank Austria (sie ist Rechteinhaber an rund 30 österreichischen Nachkriegsfilmen) zu einem großen Restaurierungsprojekt entschlossen. Für 20.000 bis 30.000 Euro pro Film werden die Raritäten wiederhergestellt. Der ORF schließt sich dem Projekt insofern an, als er den Filmen einen mediale Plattform gibt: "Das ist ein wichtiges Projekt im Sinne des Bewahrens", so Generaldirektor Wrabetz, "wir ermöglichen dadurch audiovisuelles Erinnern für weitere Generationen."