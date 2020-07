Fernsehstart für den Kultursommer

Der Kultursommer kann beginnen – auch im ORF. Und zwar heute: Der traditionelle Startpunkt allen Festivalwesens ist die Sommernachtsgala in Grafenegg, die ORF 2 heute, Freitag um 21.20 Uhr live zeitversetzt ausstrahlt. Mit dem Konzert öffnet das von Starpianist Rudolf Buchbinder geleitete Musikfestival jedes Jahr seine Pforten. Diesmal mit Angela Denoke, Ramón Vargas und Jean-Yves Thibaudet unter der musikalischen Leitung von Juanjo Mena. Die Gala findet bereits zum achten Mal am malerischen Wolkenturm statt. Und: Wie jedes Jahr ist das Konzertereignis längst ausverkauft, was die Übertragung im TV umso wertvoller macht.

Am 28. Juni zeigt ORF 2 live zeitversetzt das Sarajevo Concert 2014 – Gedenkkonzert der Wiener Philharmoniker (21.20 Uhr). Die Philharmoniker erinnern dabei an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.

Das Konzert findet in der "Vijećnica", dem ehemaligen Rathaus Sarajevos, statt – genau an dem Tag des tödlichen Attentats auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand, das 1914 als Auslöser der folgenschweren Katastrophe des 20. Jahrhunderts gilt. Geleitet wird es von Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst. Die "Vijecnica" beherbergte nach 1948 die National- und Universitätsbibliothek von Bosnien-Herzegowina und wurde während des Bosnienkrieges 1992 schwer beschädigt.

Das Opernhighlight des Kultur-Fernsehsommers kommt auch heuer wieder aus Salzburg, wo ORF2 am 15. August live-zeitversetzt Il Trovatore von den Festspielen ausstrahlt (20.15 Uhr). Aufgeführt wird die Oper am 9. August. Auch der Rosenkavalier des Jahresregenten Richard Strauss wird aus Salzburg in die Wohnzimmer gebracht (18. August, 22.20 Uhr, ORF 2). Barbara Rett meldet sich für ORF III außerdem mit den Salzburger Festspielgesprächen zu Wort, die einmal pro Woche um 18.45 Uhr laufen werden. Weiters gibt es eine Kulturzeit extra aus Salzburg, die auf 3Sat programmiert ist (8. August, 19.20 Uhr).

Von den Bregenzer Festspielen steht HK Grubers Opernuraufführung Geschichten aus dem Wienerwald auf dem Sendeplan: Die Premiere vom 23. Juli wird am 27. Juli auf ORF III ausgestrahlt.

Robert Dornhelms Neuinszenierung von Verdis Aida bei den Opernfestspielen St. Margarethen wird auch gezeigt und läuft am 10. August um 20.15 Uhr auf ORF III.

Zum 300. Geburtstag von Christoph Willibald Gluck zeigt ORF 2 am 29. Juni außerdem eine filmische Inszenierung von " Orfeo ed Euridice" aus dem Barocktheater Krumau (9.25 Uhr). In den Titelpartien werden Bejun Mehta und Eva Liebau zu hören sein.

Die Literatur kommt mit dem Bachmann-Preis zu ihren Ehren: Die 38. Tage der deutschsprachigen Literatur werden von 3. bis 6. Juli live aus Klagenfurt übertragen. Ausgestrahlt werden sie auf 3Sat, täglich ab 10.00 Uhr.