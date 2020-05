Felix Baumgartner erhält "Bambi"

Der Extremsportler Felix Baumgartner bekommt laut einer Meldung des Nachrichtenmagazins Focus für seinen Sprung aus der Stratosphäre den "Bambi" in der Kategorie "Millennium". Die Jury des vom Burda-Verlag verliehenen Medienpreises begründete die Auszeichnung mit den Worten: "Kein Mensch zuvor sprang aus dieser Höhe, keiner stürzte tiefer im freien Fall, keiner in dieser Geschwindigkeit: Felix Baumgartner machte das scheinbar Unmögliche möglich, als er sich mit einem Fallschirm aus der Stratosphäre zurück zur Erde stürzte." Die Verleihung der "Bambis" findet am 22. November statt.

Baumgartners Sprung sei auch ein „globaler Medien-Event durch alle Generationen“ gewesen, wie es das seit der Mondlandung in den 60er-Jahren nicht mehr gegeben habe. Mehr als 200 Fernsehstationen hatten über den Sprung aus 39 Kilometer Höhe live berichtet. Allein acht Millionen Menschen verfolgten Baumgartner auf der Video-Plattform YouTube.